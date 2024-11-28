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Урсу вийшов у чвертьфінал турніру в Єгипті

Микола Дендак — 28 листопада 2024, 16:58
Урсу вийшов у чвертьфінал турніру в Єгипті
Вадим Урсу

Український тенісист Вадим Урсу (381) переміг австрійця Міхаеля Глеклера (1356) у другому колі турніру серії ITF M15 у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

Матч тривав 2 години 47 хвилин і завершився з рахунком 7:6(3), 5:7, 6:3. У чвертьфіналі українець поміряється силами з угорським тенісистом Петером Файта (538).

ITF M15, хард
Шарм-ель-Шейх, Єгипет
Призовий фонд – $15000
Друге коло, 28 листопада

Вадим Урсу (Україна) Міхаель Глеклер (Австрія) 7:6(3), 5:7, 6:3

Нагадаємо, напередодні колишня перша ракетка України Урсу дійшов до півфіналу турніру в Єгипті, де поступився місцевому Фарісу Закарії.

ITF Вадим Урсу

Вадим Урсу

Урсу поступився у півфіналі турніру в Єгипті
Урсу вийшов у півфінал турніру в Єгипті
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