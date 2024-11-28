Урсу вийшов у чвертьфінал турніру в Єгипті

Український тенісист Вадим Урсу (381) переміг австрійця Міхаеля Глеклера (1356) у другому колі турніру серії ITF M15 у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

Матч тривав 2 години 47 хвилин і завершився з рахунком 7:6(3), 5:7, 6:3. У чвертьфіналі українець поміряється силами з угорським тенісистом Петером Файта (538).

ITF M15, хард

Шарм-ель-Шейх, Єгипет

Призовий фонд – $15000

Друге коло, 28 листопада

Вадим Урсу (Україна) – Міхаель Глеклер (Австрія) 7:6(3), 5:7, 6:3

Нагадаємо, напередодні колишня перша ракетка України Урсу дійшов до півфіналу турніру в Єгипті, де поступився місцевому Фарісу Закарії.