Урсу вийшов у чвертьфінал турніру в Єгипті
Вадим Урсу
Український тенісист Вадим Урсу (381) переміг австрійця Міхаеля Глеклера (1356) у другому колі турніру серії ITF M15 у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).
Матч тривав 2 години 47 хвилин і завершився з рахунком 7:6(3), 5:7, 6:3. У чвертьфіналі українець поміряється силами з угорським тенісистом Петером Файта (538).
ITF M15, хард
Шарм-ель-Шейх, Єгипет
Призовий фонд – $15000
Друге коло, 28 листопада
Вадим Урсу (Україна) – Міхаель Глеклер (Австрія) 7:6(3), 5:7, 6:3
Нагадаємо, напередодні колишня перша ракетка України Урсу дійшов до півфіналу турніру в Єгипті, де поступився місцевому Фарісу Закарії.