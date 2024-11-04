Рейтинг ATP: Звєрєв став другим, потіснивши Алькараса
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців за 4 листопада.
Після Мастерса в Парижі у першій десятці відбулось декілька змін. Переможець змагань у Франції Александр Звєрєв потіснив Карлоса Алькараса і піднявся на другу стрічку, повторивши найкраще досягнення в кар'єрі. Даніїл Медведєв випередив Новака Джоковича. Андрєй Рубльов опустився на 9 стрічку, пропустивши вперед Каспера Рууда і Алекса де Мінора.
Першою ракеткою України залишився Вадим Урсу, який піднявся на 3 позиції.
Рейтинг ATP
1. Яннік Сіннер (Італія) – 11330 очок
2 (3). Олександр Звєрєв (Німеччина) – 7715
3 (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7210
4 (5). Даніїл Медведєв (-) – 5230
5 (4). Новак Джокович (Сербія) – 5210
6. Тейлор Фрітц (США) – 4300
7 (8). Каспер Рууд (Норвегія) – 3855
8 (10). Алекс де Мінор (Австралія) – 3745
9 (7). Андрєй Рубльов (-) – 3720
10 (9). Григор Димитров (Болгарія) – 3340
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324 (327). Вадим Урсу (Україна) – 157
333 (334) Олександр Овчаренко (Україна) – 149
356 (389) Олег Приходько (Україна) – 137
392 (414) Віталій Сачко (Україна) – 120
466 (463) Юрій Джавакян (Україна) – 88
510 (496) Ілля Марченко (Україна) – 75
Відзначимо, що український тенісист Олександр Брайнін минулого тижня виграв перший титул ITF в кар'єрі в одиночному розряді, ставши найкращим у Кайсері, Туреччина.