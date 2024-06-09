Алькарас — Звєрєв: огляд фіналу Ролан Гаррос

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) став переможцем Ролан Гаррос-2024. У фіналі він здолав німця Алєксандра Звєрєва (4).

Огляд матчу

Roland Garros — Grand Slam

Париж, Франція, Ґрунт

Призовий фонд — $24,961,000

Фінал, 9 червня

Карлос Алькарас (Іспанія) — Александр Звєрєв (Німеччина) 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2

Для Карлоса це третій титул Grand Slam у кар’єрі (до цього були перемоги на US Open-2022 та Вімблдоні-2023). Також іспанець став наймолодшим тенісистом в історії, який виграв мейджори на трьох різних покриттях.

Нагадаємо, у жіночому розряді свою четверту перемогу на Ролан Гаррос здобула полька Іга Швьонтек.