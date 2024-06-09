Алькарас став наймолодшим гравцем, який здобув титули Grand Slam на всіх покриттях
Новоспечений чемпіон Ролан Гаррос Карлос Алькарас (4) став наймолодшим тенісистом у Відкриту еру, який зміг завоювати титули Grand Slam на усіх трьох покриттях.
Перемога на Відкритому чемпіонаті Франції стала першою в кар'єрі Алькараса. До цього виграв на US-Open у 2022 році та Вімблдон-2023.
Карлос виграв Grand Slam на усіх покриттях у 21 рік та 35 днів. Він побив рекорд іншого іспанського тенісиста — Рафаеля Надаля (22 роки та 243 дні).
Нагадаємо, що у фіналі Ролан Гаррос Алькарас здобув перемогу над німцем Алєксандром Звєрєвим.