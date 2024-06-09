Алькарас став наймолодшим гравцем, який здобув титули Grand Slam на всіх покриттях

Новоспечений чемпіон Ролан Гаррос Карлос Алькарас (4) став наймолодшим тенісистом у Відкриту еру, який зміг завоювати титули Grand Slam на усіх трьох покриттях.

Перемога на Відкритому чемпіонаті Франції стала першою в кар'єрі Алькараса. До цього виграв на US-Open у 2022 році та Вімблдон-2023.

Карлос виграв Grand Slam на усіх покриттях у 21 рік та 35 днів. Він побив рекорд іншого іспанського тенісиста — Рафаеля Надаля (22 роки та 243 дні).

1 - Carlos Alcaraz (21 years and 35 days) is the youngest player in the Open Era to win Men’s Singles Grand Slam titles on clay, grass and hard courts. Prodigy.#rolandgarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/sztMXk3ok8 — OptaAce (@OptaAce) June 9, 2024

Нагадаємо, що у фіналі Ролан Гаррос Алькарас здобув перемогу над німцем Алєксандром Звєрєвим.