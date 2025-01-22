Італійський тенісист виконав рідкісний удар у 1/4 фіналу Australian Open
Лоренцо Сонего
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Італійський тенісист Лоренцо Сонего виконав видовищний удар в матчі 1/4 фіналу Australian Open.
На початку другого сету поєдинка з Беном Шелтоном італієць відіграв брейк-пойнт за рахунок виконання рідкісного удару, після якого м'яч вдаряється на боці суперника і повертається назад на половину корту гравця, який виконував удар.
Такі удари називають "мавпочками". За правилами це чисте очко Сонего, оскільки суперник не доторкнувся до м'яча.
Відзначимо, що перемогу все ж святкував Шелтон – 6:4, 7:5, 4:6, 7:6(4). Американець вдруге в кар'єрі вийшов до півфіналу турнірів Grand Slam, де його суперником стане лідер рейтингу АТР Яннік Сіннер. Вони п'ять разів грали між собою, рахунок 4:1 на користь Сіннера.