Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Італійський тенісист виконав рідкісний удар у 1/4 фіналу Australian Open

Володимир Клепач — 22 січня 2025, 21:34
Сонего у матчі проти Шелтона в 1/4 фіналу Australian Open 2025
Лоренцо Сонего
Getty Images

Італійський тенісист Лоренцо Сонего виконав видовищний удар в матчі 1/4 фіналу Australian Open.

На початку другого сету поєдинка з Беном Шелтоном італієць відіграв брейк-пойнт за рахунок виконання рідкісного удару, після якого м'яч вдаряється на боці суперника і повертається назад на половину корту гравця, який виконував удар.

Такі удари називають "мавпочками". За правилами це чисте очко Сонего, оскільки суперник не доторкнувся до м'яча.

Відзначимо, що перемогу все ж святкував Шелтон – 6:4, 7:5, 4:6, 7:6(4). Американець вдруге в кар'єрі вийшов до півфіналу турнірів Grand Slam, де його суперником стане лідер рейтингу АТР Яннік Сіннер. Вони п'ять разів грали між собою, рахунок 4:1 на користь Сіннера.

Australian Open-2025 Лоренцо Сонего Бен Шелтон

Останні новини