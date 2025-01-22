Італійський тенісист виконав рідкісний удар у 1/4 фіналу Australian Open

Італійський тенісист Лоренцо Сонего виконав видовищний удар в матчі 1/4 фіналу Australian Open.

На початку другого сету поєдинка з Беном Шелтоном італієць відіграв брейк-пойнт за рахунок виконання рідкісного удару, після якого м'яч вдаряється на боці суперника і повертається назад на половину корту гравця, який виконував удар.

LORENZO SONEGO BACKSPIN VOLLEY WINNER 🤯



Give us ✨un solo secondo✨ to process that shot!@AustralianOpen #AO2025 pic.twitter.com/IYfARXvTua — Tennis TV (@TennisTV) January 22, 2025

Такі удари називають "мавпочками". За правилами це чисте очко Сонего, оскільки суперник не доторкнувся до м'яча.

Відзначимо, що перемогу все ж святкував Шелтон – 6:4, 7:5, 4:6, 7:6(4). Американець вдруге в кар'єрі вийшов до півфіналу турнірів Grand Slam, де його суперником стане лідер рейтингу АТР Яннік Сіннер. Вони п'ять разів грали між собою, рахунок 4:1 на користь Сіннера.