Американський тенісист зробив кілька відтискань у вирішальний момент матчу 1/4 фіналу на Australian Open

У матчі 1/4 фіналу Australian Open між італійцем Лоренцо Сонего і американцем Беном Шелтоном відбулося кілька захопливих епізодів. Окрім видовищного удару італійця глядачі побачили неймовірну витривалість американця в четвертому сеті за рахунку 3:4 на тай-брейку.

LORENZO SONEGO BACKSPIN VOLLEY WINNER 🤯



Give us ✨un solo secondo✨ to process that shot!@AustralianOpen #AO2025 pic.twitter.com/IYfARXvTua — Tennis TV (@TennisTV) January 22, 2025

Американець впав під час розіграшу, вдарившись об рекламний щит, але швидко піднявся, виконав кілька відтискань і продовжив гру, вразивши глядачів і коментаторів. Цікаво, що більше очок в цьому матчі він не програвав.

Відзначимо, що Шелтон святкував перемогу з рахунком 6:4, 7:5, 4:6, 7:6(4). Американець вдруге в кар'єрі вийшов до півфіналу турнірів Grand Slam, де його суперником стане лідер рейтингу АТР Яннік Сіннер. Вони п'ять разів грали між собою, рахунок 4:1 на користь Сіннера.