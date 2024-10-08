Американський тенісист вилаяв суддю на вишці на турнірі в Шанхаї

Американський тенісист Френсіс Тіафо (17) образив суддю на вишці Джиммі Піноарготе після поразки Роману Сафіулліну з рахунком 7:5, 5:7, 6:7(5) в третьому колі хардового Мастерса в Шанхаї.

За рахунку 5:6, 0:30 на подачі американця у вирішальному сеті Піноарготе позбавив того першої подачі за затягування часу. За разунку 5:5 на тай-брейку суддя зробив третє попередження за сет і збирався оштрафувати Тіафо на очко, але потім змінив рішення і знову відібрав у нього першу подачу. Потім Сафіуллін зробив вирішальний міні-брейк і завершив матч ейсом.

Після фінального рукостискання Тіафо підійшов до судді на вишці і декілька разів прокричав йому загальновідому фразу "Fuck you", а потім додав:

"Ти облажався в цьому матчі, роби свою бісову роботу! Три довбані години, у мене тут, чорт візьми, битва всього життя".

Йдучи з корту, Френсіс сказав ще:

«Ти будеш у бісовому чорному списку на моїх матчах!»