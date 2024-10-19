Українська тенісистка геніально відповіла на образи хейтера, написавши його дружині

Тенісистка українського походження Єва Лис зіштовхнулася із хейтом у соцмережах після одного із програних матчів.

Спортсменці в особисті повідомлення написав чоловік, який був незадоволений її "лайняним" виступом. Замість того, щоб відповідати на образи, Єва вчинила набагато розумніше та хитріше.

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Німецька тенісистка знайшла на профілі хейтера акаунт його дружини, після чого зробила допис у себе в сторіс.

"Чому ваш чоловік ображає 22-річну в Інстаграмі?" – йдеться у заяві Лис.

Eva Lys tags the wife of a man who was insulting her on social media after losing a match.



The other day, she shared photos of hate messages she received from gamblers and trolls.



A new way to deal with them. 💀 pic.twitter.com/PTkFLWgKmH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 18, 2024

Нагадаємо, Єва Лис – німецька тенісистка українського походження, народилася в Києві, але в дитинстві переїхала з родиною до Німеччини. Вона є перспективною спортсменкою, яка досягла успіхів на міжнародному рівні, зокрема у змаганнях WTA та ITF.

Батько Єви, Володимир Лис, колишній професійний тенісист і учасник Кубка Девіса від України, є також її тренером.

Дівчина також активно підтримує Україну та навіть публікувала пости про свого дядька, який працює в лікарні в Києві.