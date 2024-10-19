Українська тенісистка геніально відповіла на образи хейтера, написавши його дружині
Тенісистка українського походження Єва Лис зіштовхнулася із хейтом у соцмережах після одного із програних матчів.
Спортсменці в особисті повідомлення написав чоловік, який був незадоволений її "лайняним" виступом. Замість того, щоб відповідати на образи, Єва вчинила набагато розумніше та хитріше.
Німецька тенісистка знайшла на профілі хейтера акаунт його дружини, після чого зробила допис у себе в сторіс.
"Чому ваш чоловік ображає 22-річну в Інстаграмі?" – йдеться у заяві Лис.
Нагадаємо, Єва Лис – німецька тенісистка українського походження, народилася в Києві, але в дитинстві переїхала з родиною до Німеччини. Вона є перспективною спортсменкою, яка досягла успіхів на міжнародному рівні, зокрема у змаганнях WTA та ITF.
Батько Єви, Володимир Лис, колишній професійний тенісист і учасник Кубка Девіса від України, є також її тренером.
Дівчина також активно підтримує Україну та навіть публікувала пости про свого дядька, який працює в лікарні в Києві.