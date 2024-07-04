Світоліна — на міжнародну аудиторію: Ми, спортсмени, є послами нашої країни

Еліна Світоліна вважає, що під час війни спортсмени виконують роль послів України у світі.

Її слова в ефірі Tennis Channel наводить "Великий теніс України".

"Я відчуваю, що ми, спортсмени, є послами нашої країни. Тенісисти, футболісти, боксери... Мені здається, у нас багато чудових спортсменів, і ми представляємо свою країну у світі спорту. Тому ми намагаємося збільшити обізнаність людей про те, що відбувається.

У світі зараз відбувається багато поганих речей, але Україна близька нашому серцю, тому ми намагаємося збирати кошти, допомагати дорослим і дітям. За допомогою мого фонду ми реалізуємо різні проекти, намагаємося подбати про наступне покоління. Зараз проходять турніри для юніорів, і це чудово.

Діти можуть насолодитися змаганнями, отримати трохи мотивації. Це наша мета. Ми намагаємося привнести спорт у життя нашої країни, незважаючи на ці важкі дні. Думаю, це дає змогу, хоч і на короткий час, переключитися на щось, що теж є для них важливим", — сказала Світоліна.