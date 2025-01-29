Джокович не зіграє в першому колі Кубку Девіса через травму

Легендарний тенісист Новак Джокович не допоможе збірній Сербії в матчі першого кола Кубку Девіса проти Данії.

Про це повідомляє Eurosport.

Таким чином, збірну Сербії представлятимуть Міомір Кечманович, Хамад Медедович та Ласло Дере.

Нагадаємо, Джокович отримав травму у півфінальному матчі Australian Open проти Александра Звєрєва, через що не зміг продовжити той поєдинок.

Зазначимо, що Кубок Девіса стартує 31 січня. Переможець пари зіграє проти сильнішої команди протистояння Швейцарії та Іспанії у наступному колі.

Раніше тренер Джоковича назвав неочікувані складнощі у роботі із титулованим сербом.