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Крутих зазнав поразки у фіналі відбору до Челленджера в Аугсбургу

Владислав Уткін — 20 травня, 14:44
Крутих зазнав поразки у фіналі відбору до Челленджера в Аугсбургу

Український тенісист Олексій Крутих (451) поступився італійцю Луці Джакоміні (607) у фіналі відбору до турніру категорії "Челленджер" в Аугсбургу, Німеччина.

Поєдинок тривав 3 години 17 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:7 (3), 6:4.

Особливо напруженим видався другий сет, який протривав 1 годину 36 хвилин та завершився перемогою українця на тай-брейку. Однак, результати першого та третього сету вивели в основну сітку турніру саме італійця.

Schwaben Open — Challenger
Аугсбург, Німеччина
Ґрунт
Призовий фонд - $36,900
Фінал кваліфікації, 20 травня

Лука Джакоміні (Італія) — Олексій Крутих (Україна) 6:4, 6:7 (3), 6:4

Нагадаємо, у півфіналі кваліфікації 24-річний українець переміг бразильця Сарайву Дос Сантоса (863).

Раніше інший український тенісист Віталій Сачко у, схожому за сценарієм, поєдинку зазнав поразки на старті кваліфікації Ролан Гаррос.



ATP Challenger Tour теніс Олексій Крутих

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