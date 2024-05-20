Крутих зазнав поразки у фіналі відбору до Челленджера в Аугсбургу

Український тенісист Олексій Крутих (451) поступився італійцю Луці Джакоміні (607) у фіналі відбору до турніру категорії "Челленджер" в Аугсбургу, Німеччина.

Поєдинок тривав 3 години 17 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:7 (3), 6:4.

Особливо напруженим видався другий сет, який протривав 1 годину 36 хвилин та завершився перемогою українця на тай-брейку. Однак, результати першого та третього сету вивели в основну сітку турніру саме італійця.

Schwaben Open — Challenger

Аугсбург, Німеччина

Ґрунт

Призовий фонд - $36,900

Фінал кваліфікації, 20 травня





Лука Джакоміні (Італія) — Олексій Крутих (Україна) 6:4, 6:7 (3), 6:4

Нагадаємо, у півфіналі кваліфікації 24-річний українець переміг бразильця Сарайву Дос Сантоса (863). Раніше інший український тенісист Віталій Сачко у, схожому за сценарієм, поєдинку зазнав поразки на старті кваліфікації Ролан Гаррос.







