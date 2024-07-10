Джокович достроково вийшов у півфінал Вімблдону-2024 через травму суперника

Австралійський тенісист Алекс де Мінор (9) не зможе зіграти із сербом Новаком Джоковичем (2) у чвертьфіналі Вімблдону-2024.

Про це повідомили на сайті ATP.

Дев'ята ракетка світу вимушена знятися зі змагання через травму стегна, яку він зазнав у матчі четвертого кола турніру проти Артура Фіса.

"Змушений знятися через травму стегна. Я відчув надрив під час останніх трьох очок у матчі з Фісом. Пройшов сканування, і воно підтвердило, що травма серйозна з високим ризиком ускладнення", — сказав на пресконференції де Мінор.

Зазначимо, що у півфіналі трав'яного мейджору Джокович зіграє проти переможця пари Лоренцо Музетті — Тейлор Фріц.