Світоліна відмовилась жити в Олімпійському селищі: відома причина

Українська тенісистка Еліна Світоліна відмовилась жити в Олімпійському селищі під час Ігор-2024 через проблеми зі спиною.

Про це 29-річна одеситка заявила у коментарі Суспільне Спорт.

"У мене є проблеми зі здоров'ям, спиною. Не можу довго сидіти, бо потім треба три години масувати всі сідничні нерви, які затискають трохи. Тому вирішила, що буду поруч, зняла тут квартиру. Мені так комфортніше та й для здоров'я теж добре. Я завтра їду на церемонію відкриття і буду там, побачу всіх", — сказала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна була обрана прапороносцем України на церемонії відкриття Олімпіади. Захід відбудеться в п'ятницю, 26 липня. Початок – о 20:30 за київським часом.

Зазначимо, що Еліна є бронзовою призеркою Олімпіади-2020. Раніше стало відомо, з ким Світоліна зіграє у першому колі одиночного розряду турніру в Парижі.