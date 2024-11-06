Цуренко здолала Тайхманн на шляху у чвертьфінал турніру в США

Українська тенісистка Леся Цуренко (122) виграла свій другий матч в основній сітці турніру серії WTA 125 в американському Мідленді.

У поєдинку другого кола українка обіграла Жиль Тайхманн (139) зі Швейцарії. Зустріч тривала 2 години 27 та завершилась з рахунком 7:5, 7:5. Цуренко 1 раз подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 8 з 26 брейк-пойнтів.

Dow Tennis Classic – WTA 125

Мідланд, США, хард (зал)

Призовий фонд – $115,000

Друге коло, 6 листопада

Леся Цуренко (Україна) – Жиль Тайхманн (Швейцарія) 7:5, 7:5

У чвертьфіналі турніру українка зустрінеться з переможцем пари Поліна Кудерметова (114) – Каріна Міллер (570).

Для Цуренко це була лише 15 перемога у 2024 році, у минулому сезоні вона виграла 42 поєдинки.