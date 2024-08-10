Після скандалу під час матчу Ціціпас заявив, що більше не буде тренуватися під керівництвом батька

Грецький тенісист Стефанос Ціціпас більше не буде тренуватися під керівництвом свого батька.

Про це він оголосив у своєму X (Twitter).

"З важким серцем повідомляю вам, що моя співпраця з батьком як тренером підійшла до кінця. Я вважаю за краще, щоб мій батько залишався батьком, і тільки батьком.

Я зрозумів, що був неправий, коли розмовляв з батьком так, як я це робив. Теніс - це не просто матч, удар чи кілька секунд гри. Це довгий шлях, сповнений емоцій, тиску та очікувань. Як інтроверт, я схильний тримати свої емоції та накопичувати їх, поки не досягну точки вибуху. Я вважаю себе терплячим, тому той факт, що я відреагував таким чином, залишив мене шокованим.

Моя поведінка на корті була неприйнятною, і я розчарований тим, що дійшов до того, що показав свою темну сторону. Коли я відчуваю, що мене не поважають, засуджують або емоційно атакують, я схильний втрачати контроль над тим, що виходить з моїх вуст, що йде всупереч з моїми людськими цінностями.

Мій батько продовжуватиме подорожувати зі мною і буде поруч, щоб підтримувати мене і надавати допомогу поза кортом, як я завжди хотів, щоб він це робив.

Я довіряв своєму батькові роль тренера протягом багатьох років, і я вважаю наше партнерство успішним. Я не впевнений, хто саме візьме на себе цю роль, і поки що не в змозі прийняти рішення.

Що я точно знаю, так це те, що настав час завершити цю главу, цей етап, та спробувати написати нову", — написав Циципас.