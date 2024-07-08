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Сьогодні дуже складний день для українців: Світоліна не стримала сліз після виходу у чвертьфінал Вімблдону

Игорь Чернявский — 8 липня, 19:07
Сьогодні дуже складний день для українців: Світоліна не стримала сліз після виходу у чвертьфінал Вімблдону

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) дала волю емоціям після перемоги над китаянкою Ван Сіньюй (42) у четвертому колі Вімблдону.

Відео зворушливої промови одеситки опублікували у соціальних мережах Setanta Sports.

"Сьогодні дуже складний день для українського народу... Було нелегко зосередитися на матчі. З самого ранку було важко читати новини. Але я рада, що змогла зіграти сьогодні та перемогти", — сказала Світоліна.

Наразі відомо про 2 загиблих внаслідок удару по Охматдиту, ще 10 поранені. Російська ракета вразила корпус, де діти отримували діаліз. Пацієнтів Охматдита будуть евакуйовувати в інші лікарні Києва.

На знак скорботи про жертв теракту Світоліна вийшла на матч з чорною стрічкою.

війна Еліна Світоліна

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