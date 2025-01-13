Сіннер переможно розпочав захист титулу на Australian Open, повторивши досягнення легенд

Перший номер світового рейтингу Яннік Сіннер переможно розпочав захист титулу на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. У першому колі він здолав чилійця Ніколаса Яррі (36).

Зустріч завершилась у трьох сетах з рахунком 7:6(2), 7:6(5), 6:1, італієць витратив для перемоги 2 години 42 хвилини. Сіннер 7 разів подав навиліт і припустився 1 подвійної помилки, у суперника було 13 ейсів і 4 подвійних.

Рахунок в очних протистояннях став 2:1 на користь першої ракетки світу.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/64 фіналу, чоловіки, одиночний розряд

Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

Яннік Сіннер (Італія, 1) – Ніколас Яррі (Чилі) 7:6(2), 7:6(5), 6:1

В наступному раунді Яннік зіграє проти 23-річного австралійця Трістана Скулкейта (173), який отримав wild card від організаторів.

Відзначимо, що Сіннер – діючий чемпіон Australian Open і US Open. В матчі з Яррі він здобув свою 15-ту поспіль перемогу на турнірах Grand Slam на харді, ставши четвертим гравцем з 2000 року, якому це вдалося. Похвалитися таким досягненням можуть Андре Агассі, Роджер Федерер і Новак Джокович.