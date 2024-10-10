Твоя спадщина неповторна: Алькарас відреагував на завершення кар'єри Надаля

Друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас звернувся до земляка Рафаеля Надаля після його оголошення про завершення кар'єри, наголосивши, що спадщину легендарного тенісиста неможливо повторити.

Про це Алькарас написав на своїй сторінці в Instagram.

"Від хлопчика, який дивився на тебе по телевізору і мріяв стати тенісистом, до того, хто мав величезну честь грати разом з тобою на кортах Ролан Гаррос та представляти Іспанію на Олімпійських іграх.



Велика подяка за те, що ти був прикладом на всіх рівнях, твоя спадщина неповторна. Мені дуже подобалося з тобою, і я буду дуже сумувати за тобою, коли ти підеш з тенісу після Кубку Девіса, Рафа", – написав Алькарас.