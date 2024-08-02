Його не спинити: Алькарас вийшов у фінал Олімпійських ігор-2024

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) став першим фіналістом Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

У півфіналі нестримний іспанець знищив канадця Фелікса Оже-Альяссіма. Матч тривав трохи більше однієї години та завершився з рахунком 6:1, 6:1.

Алькарас двічі подав навиліт і зробив 12 віннерсів. Також відзначимо, що Карлос виграв 10 з 11 очок біля сітки.

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція

1/2 фіналу, 2 серпня

Карлос Алькарас (Іспанія) — Фелік Оже-Альяссім (Канада) 6:1, 6:1

У фіналі Карлос зіграє проти переможця пари Новак Джокович (Сербія) — Лоренцо Музетті (Італія). Цікаво, що зовсім нещодавно ці двоє зустрічалися у півфіналі Вімблдону — тоді серб без особливих проблем впорався з італійцем, але виявився безсилим проти Алькараса у фіналі.

21-річний іспанець продовжує свій феноменальний відрізок. Нагадаємо, у червні він виграв Ролан Гаррос, після чого захистив титул чемпіона Вімблдона. Тепер Карлос близький до золота на своїй дебютній Олімпіаді. Картину псує лише виліт із олімпійського парного турніру, в якому він грав у команді з Рафаелем Надалем.