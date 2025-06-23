Алькарас зізнався, що не очікував на перемогу у Лондоні

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (№2 ATP) поділився думками про перемогу на турнірі ATP 500 в Лондоні.

Його інтерв’ю публікує Punto de Break.

"Перехід із ґрунту на траву всього за кілька днів – це справді складно, адже саме стільки часу я мав перед початком турніру. Лише два дні тренувань – і одразу змагання. Я приїхав без жодних очікувань. Моєю метою було просто зіграти два-три матчі, спробувати добре себе почувати на траві, зрозуміти, що потрібно покращити, над чим працювати", – заявив Алькарас.

Іспанець зауважив, що пишається тим, що зміг не просто добре зіграти, а й перемогти на турнірі у Лондоні.

Нагадаємо, що у фінальному матчі Алькарас переміг чеха Їржі Легечку (30). Зустріч тривала 2 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:7(5), 6:2.

Раніше повідомлялося, що Алькарас наближається до Сіннера в оновленому рейтингу АТР.