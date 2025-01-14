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Згоріли під час пожеж у Лос-Анджелесі: президент МОК пообіцяв надати нові медалі 5-разовому чемпіону Олімпіади

Руслан Травкін — 14 січня 2025, 02:09
Згоріли під час пожеж у Лос-Анджелесі: президент МОК пообіцяв надати нові медалі 5-разовому чемпіону Олімпіади
Геррі Холл
Колаж MailSport

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах підтвердив, що колишній плавець збірної США Гері Холл-молодший отримає новий комплект медалей після того, як втратив попередні через лісові пожежі в Лос-Анджелесі.

Про це пише BBC.

Минулого тижня триразовому учаснику Олімпіади Гері Холлу довелося евакуюватися зі свого дому в Пасіфік Палісейдс. Він сказав, що втік, взявши лише собаку, інсулін, який він використовує для лікування діабету та картину свого дідуся.

50-річний чоловік не зміг повернутися додому, щоб забрати п’ять золотих, три срібні та дві бронзові медалі, які він виграв на Олімпійських іграх 1996-2004 років.

"Під час першого забігу мене закидало жарким вугіллям. Я схопив свого собаку і трохи собачого корму, і це було все.

Чи міг я залишитися на 30 секунд довше і, можливо, забрати медалі? Я не хотів так ризикувати", – сказав він в інтерв'ю Los Angeles Times.

"Ми повністю солідарні з громадянами Лос-Анджелеса і сповнені захоплення невтомною роботою пожежників і сил безпеки. Ми також дізналися, що великий олімпієць Гері Холл молодший втратив свої медалі у вогні. МОК замінить йому їх", – написав Томас Бах у соцмережі "Х".

Холл за час виступів на Олімпійських іграх виграв 5 золотих, 3 срібні та 2 бронзові медалі. Також він тричі ставав чемпіоном світу та здобував 2 золоті нагороди на Панамериканських іграх.

МОК Олімпійські ігри Плавання Томас Бах МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Плавання

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