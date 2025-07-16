Зіркового норвезького лижника вкусила собака

Відомого норвезького лижника Еміля Іверсена покусала собака під час відпочинку в Франції.

Про це повідомляє Dagbladet.

Інцидент трапився у Франції, де спортсмен відпочивав після високогірного збору. На Іверсена напала німецька вівчарка. Спортсмен звернувся до швидкої допомоги. Рана виявилася неглибокою, лікарі вирішили не накладати шви.

"Ми бігали разом Йоханнесом Клебо і Нікласом Дюрхаугом, як раптом мене хапнула за стегно німецька вівчарка. Я бігав, щоб перевірити свій стан після високогір'я і продовжити активні тренування, але тут така халепа", – заявив норвежець.

33-річний Іверсен виступає на Кубку світу з 2014 року. Сумарно здобув 8 перемог і 26 разів піднявся на подіум в особистих гонках Кубку світу. Завоював 4 золоті медалі чемпіонатів світу та став срібним призером Олімпіади-2022 у естафеті.

Наприкінці травня Тереза Йохауг оголосила про завершення кар’єри.