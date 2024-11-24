Зірковий австрійський стрибун пропустить весь сезон через травму коліна
Відомий австрійський стрибну на лижах з трампліна Даніель Хубер пропустить весь сезон-2024/25 у зв’язку з травмою коліна.
Про це повідомляє Nordicmag.
Хубер увійшов до складу збірної Австрії на перший етап Кубку світу в Ліллехаммері, прибув з командою в Норвегію і в четвер взяв участь у тренуваннях на трампліні. Проте за підсумками тренувань Даніель відчув біль у коліні та відмовився від участі у змаганнях.
Пізніше 31-річний австрієць пройшов медогляд, який виявив у нього розрив меніска. Незабаром спортсмен перенесе операцію на коліні та пропустить весь нинішній сезон.
Нагадаємо, Хубер – чинний володар Малого Кубка світу в заліку польотів на лижах. Наприкінці минулого сезону він здобув дві перемоги на гігантських трамплінах – у Вікерсунді та Планіці.
Вчора перший особистий старт нового сезону Кубку світу виграв німець П’юс Пашке.