Зірковий австрійський стрибун пропустить весь сезон через травму коліна

Відомий австрійський стрибну на лижах з трампліна Даніель Хубер пропустить весь сезон-2024/25 у зв’язку з травмою коліна.

Про це повідомляє Nordicmag.

Хубер увійшов до складу збірної Австрії на перший етап Кубку світу в Ліллехаммері, прибув з командою в Норвегію і в четвер взяв участь у тренуваннях на трампліні. Проте за підсумками тренувань Даніель відчув біль у коліні та відмовився від участі у змаганнях.

Пізніше 31-річний австрієць пройшов медогляд, який виявив у нього розрив меніска. Незабаром спортсмен перенесе операцію на коліні та пропустить весь нинішній сезон.

Нагадаємо, Хубер – чинний володар Малого Кубка світу в заліку польотів на лижах. Наприкінці минулого сезону він здобув дві перемоги на гігантських трамплінах – у Вікерсунді та Планіці.

Вчора перший особистий старт нового сезону Кубку світу виграв німець П’юс Пашке.