Віцелідер Кубку світу планує зробити паузу в кар’єрі
Моа Ілар
Відома шведська лижниця Моа Ілар планує зробити паузу в кар'єрі після завершення сезону-2026/27.
Про це повідомляє SVT Sport.
У 2027 році чемпіонат світу з лижних видів спорту відбудеться у шведському Фалуні. Після домашнього мундіалю Ілар планує піти у декрет.
"Якщо все піде за планом, то я сподіваюся стати мамою в 2028 році. Подивимося, як складеться моя подальша кар'єра, але зараз це мій основний пріоритет", – заявила 28-річна спортсменка.
У поточному сезоні Кубку світу Ілар посідає 2 місце в загальному заліку та навіть зберігає теоретичні шанси на Великий кришталевий глобус. Раніше про плани завершити кар'єру в 2027 році заявляла партнерка Ілар по збірній Швеції, 2-разова чемпіонка Олімпіади-2026 Фріда Карлссон.