Віцелідер Кубку світу планує зробити паузу в кар’єрі

Відома шведська лижниця Моа Ілар планує зробити паузу в кар'єрі після завершення сезону-2026/27.

Про це повідомляє SVT Sport.

У 2027 році чемпіонат світу з лижних видів спорту відбудеться у шведському Фалуні. Після домашнього мундіалю Ілар планує піти у декрет.

"Якщо все піде за планом, то я сподіваюся стати мамою в 2028 році. Подивимося, як складеться моя подальша кар'єра, але зараз це мій основний пріоритет", – заявила 28 -річна спортсменка.

У поточному сезоні Кубку світу Ілар посідає 2 місце в загальному заліку та навіть зберігає теоретичні шанси на Великий кришталевий глобус. Раніше про плани завершити кар'єру в 2027 році заявляла партнерка Ілар по збірній Швеції, 2-разова чемпіонка Олімпіади-2026 Фріда Карлссон.