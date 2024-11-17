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Збірна Норвегії зі стрибків з трампліна назвала склад на відкриття Кубку світу

Олег Дідух — 17 листопада 2024, 18:24
Збірна Норвегії зі стрибків з трампліна назвала склад на відкриття Кубку світу
Маріус Ліндвік
Skijumping.pl

Новий головний тренер збірної Норвегії зі стрибків на лижах з трампліна Магнус Бревіг визначився зі складом команди на стартовий етап Кубку світу сезону-2024/25.

Про це повідомляє Hopplandslaget.

До основного складу увійдуть Йоханн Андре Форфанг, Маріус Ліндвік, Крістоффер Еріксен Сундал, Халвор Егнер Гранеруд, Роберт Йоханссон і Фредрік Віллумстад.

Оскільки стартовий етап в Ліллехаммері (22-24 листопада) буде домашнім для норвежців, вони також зможуть виставити національну групу з чотирьох спортсменів. До неї увійдуть Робін Педерсен, Сіндре Ульвен Йоргенсен і Бенжамін Остволд. Четверте місце дістанеться Сольве Йокеруду Странду або Бендіку Хегглі.

Раніше свій склад на етап у Ліллехаммері назвала збірна Німеччини.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Халвор Егнер Гранеруд Маріус Ліндвік Йоханн Андре Форфанг

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