Олег Дідух — 11 листопада 2025, 15:41
Чинний володар Кубку світу з двоборства пропустить старт сезону-2025/26
Вінценц Гайгер
Іменитий німецький двоборець Вінценц Гайгер пропустить старт олімпійського сезону-2025/26.

Про це повідомляє NeveItalia.

Минулого тижня Гайгер зазнав травми на розминці перед тренуванням. У нього авульсивний перелом стопи.

За прогнозами лікарів, відновлення 28-річного німця триватиме щонайменше місяць. Це значить, що Гайгер пропустить перші два етапи Кубку світу-2025/26 – у фінській Руці (28 – 30 листопада) та норвезькому Тронхеймі (6-7 грудня). Найімовірніше, він повернеться до змагань на третьому етапі Кубку світу в австрійському Рамзау, який запланований на 19-20 грудня.

Гайгер є чинним володарем Кубку світу, проте пропуск перших двох етапів робить захист титулу для нього майже неможливим.

