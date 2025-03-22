Двоборство. Лампартер завершив сезон переможним дублем у Лахті

Австрійський двоборець Йоханнес Лампартер виграв останній старт Кубка світу сезону-2024/25 – особистий Гундерсен HS 130/10 км у фінському Лахті.

Для нього це друга перемога поспіль – вчора, 21 березня, перший старт у Лахті також виграв австрієць. Завдяки цій перемозі Лампартер фінішував третім у загальному заліку Кубка світу.

Сьогодні Йоханнес на 21,2 секунди випередив німця Юліана Шміда – свого головного конкурента в боротьбі за третю позицію в Кубку світу. Топ-3 на етапі замкнув француз Лоран Мюлеталер, для якого це третій подіум у кар’єрі.

Володар Кубку світу поточного сезону, німець Вінценц Гайгер, фінішував лише 15-м. Збірна України етап Кубку світу в Лахті пропускала.

Підсумкові результати: