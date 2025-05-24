Зіркова гірськолижниця може завершити кар’єру через травму

Зіркова словацька гірськолижниця Петра Влхова може так і не повернутися у великий спорт після розриву хрестоподібних зв’язок коліна, отриманих у січні 2024 року на домашньому етапі Кубку світу в Ясні.

Про це повідомляє NeveItalia.

Влхова декілька разів відкладала своє повернення у спорт і зрештою пропустила весь минулий сезон. У березні 29-річна словачка перенесла ще одну операцію на коліні, проте її майбутнє у спорті залишається під великим знаком запитання.

"Жоден лікар не дав мені гарантій того, що все піде добре та я зможу знову кататися на лижах і змагатися. Важко сказати, чи зможу я вийти на старт Олімпіади-2026. Все йшло добре до грудня, потім ситуація з коліном погіршилася, і біль не дозволяла мені робити нічого іншого окрім як ходити", – розповіла словачка.

Влхова – володарка Кубку світу-2021, чемпіонка світу 2019 року в гіганті та олімпійська чемпіонка Пекіну в слаломі.