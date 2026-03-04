Зірковий гірськолижник достроково завершив сезон
Мануель Феллер
Getty Images
Відомий австрійський гірськолижник Мануель Феллер ухвалив рішення достроково завершити поточний сезон.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).
Рішення Феллера обумовлене проблемами зі здоров'ям, з якими він боровся останнім часом: біль у сідничному нерві спричинений кількома грижами міжхребцевих дисків, пахова грижа та запалення лобкової кістки.
Найближчим часом Феллер перенесе операцію на спині та процедуру з усунення грижі. Він хоче максимально якісно підготуватися до наступної зимової кампанії.
У поточному сезоні 33-річний австрієць виграв слалом на найпрестижнішому етапі Кубку світу в Кітцбюелі та завоював срібло Олімпіади-2026 у командній комбінації в парі з Вінсентом Кріхмайром.