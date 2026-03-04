Зірковий гірськолижник достроково завершив сезон

Відомий австрійський гірськолижник Мануель Феллер ухвалив рішення достроково завершити поточний сезон.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

Рішення Феллера обумовлене проблемами зі здоров'ям, з якими він боровся останнім часом: біль у сідничному нерві спричинений кількома грижами міжхребцевих дисків, пахова грижа та запалення лобкової кістки.

Найближчим часом Феллер перенесе операцію на спині та процедуру з усунення грижі. Він хоче максимально якісно підготуватися до наступної зимової кампанії.

У поточному сезоні 33-річний австрієць виграв слалом на найпрестижнішому етапі Кубку світу в Кітцбюелі та завоював срібло Олімпіади-2026 у командній комбінації в парі з Вінсентом Кріхмайром.