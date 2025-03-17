Марусяк і Калініченко пропустять етап Кубку світу в Лахті

Збірна України зі стрибків на лижах з трампліна пропустить передостанній етап Кубку світу в фінському Лахті.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Етап у Лахті відбудеться найближчого вікенду, 21 – 23 березня. Євген Марусяк і Віталій Калініченко в ці дні виступатимуть на фіналі Континентального кубка в польському Закопане. Після цього команда планує виступити на фіналі Кубку світу в словенській Планіці (27 – 30 березня).

Зазначимо, що пропуск етапу в Лахті був запланований ще перед стартом поточного сезону. Також збірна України у поточній зимовій кампанії не брала участі в етапах у фінській Руці (29 листопада – 1 грудня) та японському Саппоро (14 – 16 лютого).

На даний момент Марусяк посідає 38 місце в загальному заліку Кубку світу з 76 очками в активі. У неділю, 16 березня, він посів 26 місце в польотному старті в норвезькому Вікерсунді.