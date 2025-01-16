Збірна України назвала склад на перший етап Кубку світу з лижної акробатики
Максим Кузнєцов
Ski Federation of Ukraine
Збірна України визначилась зі складом на перший етап Кубку світу з лижної акробатики, який відбудеться в американському Лейк-Плесіді в ніч на 19 січня.
Про це повідомляє Ski Federation of Ukraine.
У склад національної команди увійшло шість чоловіків та троє жінок.
Склад збірної України
Чоловіки: Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський, Володимир Кушнір, Максим Кузнєцов, Ян Гаврюк і Захар Максимчук.
Жінки: Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк.
Напередодні став відомий розклад етапів Кубку світу-2025.
Раніше повідомлялося, що українські лижні акробати здобули подвійний подіум на етапі Кубку Європи у Фінляндії.