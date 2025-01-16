Збірна України назвала склад на перший етап Кубку світу з лижної акробатики

Збірна України визначилась зі складом на перший етап Кубку світу з лижної акробатики, який відбудеться в американському Лейк-Плесіді в ніч на 19 січня.

Про це повідомляє Ski Federation of Ukraine.

У склад національної команди увійшло шість чоловіків та троє жінок.

Склад збірної України

Чоловіки: Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський, Володимир Кушнір, Максим Кузнєцов, Ян Гаврюк і Захар Максимчук.

Жінки: Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк.

Напередодні став відомий розклад етапів Кубку світу-2025.

Раніше повідомлялося, що українські лижні акробати здобули подвійний подіум на етапі Кубку Європи у Фінляндії.