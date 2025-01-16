Став відомий розклад етапів Кубку світу з лижної акробатики

У неділю, 19 січня, стартує перший етап Кубку світу з лижної акробатики, який відбудеться в американському Лейк-Плесіді.

Кубок світу-2025 є підготовчим етапом на зимові Олімпійські ігри-2026. Загалом заплановано шість етапів у 2025 році.

Розклад етапів Кубка світу з лижної акробатики

19-20 січня 2025 року – Лейк-Плесід, США

25-26 січня 2025 року – Лак-Борорт, Канада

7-9 лютого 2025 року – Дір-Веллі, США

21-24 лютого 2025 року – Бейдау, Китай

28 лютого — 2 березня – Алмати, Казахстан

11-13 березня – Лівіньо, Італія

Раніше повідомлялося, що українські лижні акробати здобули подвійний подіум на етапі Кубку Європи у Фінляндії.