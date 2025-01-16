Став відомий розклад етапів Кубку світу з лижної акробатики
Ангеліна Брикіна
FIS Freestyle Skiing
У неділю, 19 січня, стартує перший етап Кубку світу з лижної акробатики, який відбудеться в американському Лейк-Плесіді.
Кубок світу-2025 є підготовчим етапом на зимові Олімпійські ігри-2026. Загалом заплановано шість етапів у 2025 році.
Розклад етапів Кубка світу з лижної акробатики
- 19-20 січня 2025 року – Лейк-Плесід, США
- 25-26 січня 2025 року – Лак-Борорт, Канада
- 7-9 лютого 2025 року – Дір-Веллі, США
- 21-24 лютого 2025 року – Бейдау, Китай
- 28 лютого — 2 березня – Алмати, Казахстан
- 11-13 березня – Лівіньо, Італія
Раніше повідомлялося, що українські лижні акробати здобули подвійний подіум на етапі Кубку Європи у Фінляндії.