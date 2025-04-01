Відомий норвезький лижник завершив кар’єру на Кубку світу
Іменитий норвезький лижник Ховард Солос Таугболь завершив свою кар’єру на Кубку світу.
Про це повідомляє NRK.
Таугболь підписав контракт із командою Team Ragde Charge, і з наступного сезону змагатиметься на марафонській серії Ski Classics. За цю ж команду виступає також відома ексбіатлоністка Стіна Нільссон.
31-річний норвежець виступав на Кубку світу з 2014 року. В особистих гонках здобув одну перемогу та вісім разів піднімався на подіум. У 2021 році став бронзовим призером чемпіонату світу в особистому спринті.
Минулий сезон для Таугболя вийшов невдалим. Він жодного разу не піднявся на подіум на Кубку світу та лише двічі проходив у фінали в спринті.
Раніше кар’єру завершив зірковий партнер Таугболя по збірній Норвегії Пол Гульберг.