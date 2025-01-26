Стрибки з трампліна. Марусяк – 20-й після першої спроби в Оберстдорфі

Український стрибун Євген Марусяк вдруге поспіль і сумарно вп’яте в сезоні пройшов до фінального раунду особистого старту на Кубку світу. Сьогодні на польотному трампліні в німецькому Оберстдорфі лідер збірної України у першій спробі стрибнув на 210,5 метри та показав 20-й результат.

Інший представник України, Віталій Калінченко, припинив боротьбу ще на стадії кваліфікації.

Виграв першу спробу словенець Домен Превц, який випередив австрійця Міхаеля Хайбьока та швейцарця Грегора Дешвандена. Лідер Кубку світу, австрієць Даніель Чофеніг, йде лише дев’ятим.

Результати першої спроби:

Старт другого раунду запланований на 17:20 за київським часом.

Нагадаємо, вчора у першому особистому старті в Оберстдорфі Марусяк став 16-м.