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Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію в Оберстдорфі

Олег Дідух — 26 січня 2025, 16:44
Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію в Оберстдорфі
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Лідер збірної України зі стрибків з трампліна Євген Марусяк пройшов кваліфікацію до другого особистого старту на польотному етапі Кубку світу в німецькому Оберстдорфі. У складних вітрових умовах він стрибнув на 183,5 метри і показав 36-й результат. До основних змагань відбираються 40 кращих.

Інший представник України, Віталій Калініченко, пройти кваліфікацію не зумів: стрибок на 172 метри та 52-й підсумковий результат.

Виграв кваліфікацію словенець Тімі Зайц, який випередив лідера Кубку світу, австрійця Даніеля Чофеніга, та свого партнера по команді Домена Превца.

Результати кваліфікації:

Основні змагання стартують сьогодні, 26 січня о 17:00 за київським часом. Вчора в першому особистому старті в Оберстдорфі Марусяк став 16-м.

Євген Марусяк Віталій Калініченко Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

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