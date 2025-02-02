Марусяк побив рекорд України за очками в одному сезоні на Кубку світу

Український стрибун Євген Марусяк встановив новий національний рекорд за кількістю очок, набраних у загальному заліку Кубку світу за один сезон.

Сьогодні, 2 лютого 24-річний українець посів 25 місце в другому особистому старті на етапі в німецькому Віллінгені. Це принесло йому ще 6 очок у загальний залік.

Тепер на рахунку Євгена 58 балів. Це на один більше, ніж було у нього за весь минулий сезон, який був рекордним як для Марусяка особисто, так і загалом у історії українських стрибків.

У поточному сезоні попереду ще 10 особистих стартів на Кубку світу. Наразі Марусяк посідає 37 місце в загальному заліку, минулий сезон він завершив 45-м. У польотному заліку Євген іде 21-м з 24 балами в активі.