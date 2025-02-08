Стрибки з трампліна. Марусяк іде 15-м після першої спроби в Лейк Плесіді

Український стрибун Євген Марусяк впевнено відібрався до другої спроби у першому особистому старті на етапі Кубку світу в американському Лейк Плесіді. Він стрибнув на 124 метри і показав 15-й результат.

Впевнене лідерство після першого раунду захопив норвежець Йоханн Андре Форфанг. Він на 5,8 бала випереджає австрійця Яна Хьорля. Топ-3 замикає ще один представник Норвегії, Крістоффер Еріксен Сундал.

Результати першої спроби:

Сьогодні вночі Марусяк пройшов кваліфікацію з 32-м результатом. Фінальний раунд у Лейк Плесіді розпочнеться о 18:07 за київським часом.

Нагадаємо, інший представник України, Віталій Калініченко, етап у Лейк Плесіді пропускає. Цього вікенду він виступає на Континентальному кубку в словенському Крані.