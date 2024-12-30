Влхова повернеться після травми не раніше лютого
Петра Влхова
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Повернення зіркової словацької гірськолижниці Петри Влхової після травми коліна відкладається.
Про це повідомляє Bluewin.
За їхньою інформацією, 29-річна спортсмена повернеться не раніше лютого наступного року.
"Коліно деколи ще болить, я не почуваюсь здоровою. Зараз я більше хвилююся про своє коліно, а не про катання на лижах. Здоров’я – перш за все, це важливіше, ніж кар’єра", – заявила словачка.
Нагадаємо, Влхова порвала хрестоподібну та медіальну зв’язку коліна під час домашнього етапу в Ясні 20 січня поточного року. Спочатку прогнозувалося, що Петра зможе повернутися в гонки наприкінці грудня.
Нагадаємо, з 4 до 16 лютого 2025 року в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі відбудеться чемпіонат світу. Цілком імовірно, що повернення Влхової до змагань відбудеться саме там.
Раніше важкі травми отримав зірковий французький гірськолижник Сіпрієн Сарразен.