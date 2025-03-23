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Стрибки з трампліна. Словенці виграли парний командний турнір

Олег Дідух — 23 березня 2025, 19:44
Стрибки з трампліна. Словенці виграли парний командний турнір
Анже Ланішек
Skijumping.pl

Збірна Словенії зі стрибків на лижах з трампліна у складі Ловро Коса та Анже Ланішека виграла парний командний турнір (SuperTeam) на передостанньому етапі Кубку світу в фінському Лахті. Таким чином, Ланішек оформив у Лахті переможний дубль – вчора, 22 березня, він виграв особистий турнір.

Словенці на 4,1 бала випередили австрійський дует Мануель Феттнер/Штефан Крафт. Третіми стали японці Рен Нікайдо та Рьою Кобаясі.

Нагадаємо, збірна України етап у Лахті пропускає. Віталій Калініченко сьогодні посів 8 місце на Континентальному кубку в польському Закопане.

Підсумкові результати:

Заключний етап Кубку світу сезону-2024/25 відбудеться 27 – 30 березня на польотному трампліні у словенській Планіці.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Анже Ланішек Ловро Кос Штефан Крафт Рьою Кобаясі

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

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