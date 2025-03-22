Стрибки з трампліна. Ланішек здобув першу перемогу в сезоні

Словенський стрибун на лижах з трампліна Анже Ланішек виграв особистий турнір на передостанньому етапі Кубку світу в фінському Лахті. Для нього це перша перемога у поточному сезоні. Попереднього разу він перемагав 1 січня 2024 року на другому етапі Турне чотирьох трамплінів в Гарміш-Партенкірхені.

Сьогодні Ланішек на 6,1 бала випередив зіркового австрійця Штефана Крафта. Третім став поляк Павел Вонсек, для якого це перший у кар’єрі особистий подіум на Кубку світу.

Нагадаємо, збірна України етап Кубку світу в Лахті пропускає.

Підсумкові результати:

У неділю, 23 березня, у Лахті відбудеться парний командний турнір (SuperTeam).

Раніше останній старт Кубку світу-2024/25 з двоборства виграв Йоханнес Лампартер.