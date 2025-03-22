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Стрибки з трампліна. Ланішек здобув першу перемогу в сезоні

Олег Дідух — 22 березня 2025, 19:43
Стрибки з трампліна. Ланішек здобув першу перемогу в сезоні
Анже Ланішек
Skijumping.pl

Словенський стрибун на лижах з трампліна Анже Ланішек виграв особистий турнір на передостанньому етапі Кубку світу в фінському Лахті. Для нього це перша перемога у поточному сезоні. Попереднього разу він перемагав 1 січня 2024 року на другому етапі Турне чотирьох трамплінів в Гарміш-Партенкірхені.

Сьогодні Ланішек на 6,1 бала випередив зіркового австрійця Штефана Крафта. Третім став поляк Павел Вонсек, для якого це перший у кар’єрі особистий подіум на Кубку світу.

Нагадаємо, збірна України етап Кубку світу в Лахті пропускає.

Підсумкові результати:

У неділю, 23 березня, у Лахті відбудеться парний командний турнір (SuperTeam).

Раніше останній старт Кубку світу-2024/25 з двоборства виграв Йоханнес Лампартер.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Анже Ланішек Штефан Крафт

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