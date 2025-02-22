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Гірські лижі. Фон Алльмен виграв швидкісний спуск у Кранс Монтані

Олег Дідух — 22 лютого 2025, 12:54
Гірські лижі. Фон Алльмен виграв швидкісний спуск у Кранс Монтані
Франьо Фон Алльмен
Getty Images

Чоловічий швидкісний спуск на етапі Кубку світу з гірськолижного спорту в швейцарській Кранс Монтані завершився бенефісом господарів змагань. Перемогу здобув Франьо Фон Алльмен, який два тижні тому став чемпіоном світу в цій дисципліні.

Для 23-річного швейцарця це друга в кар’єрі перемога на Кубку світу та перша – у швидкісному спуску. Фон Алльмен на 0,13 секунди випередив свого партнера по команді та лідера загального заліку Кубку світу, Марко Одерматта. Топ-3 замкнув ще один швейцарець, Алексіс Монне.

Підсумкові результати:

В неділю, 23 лютого в Кранс Монтані відбудеться чоловічий супергігант. Початок – об 11:30 за київським часом.

Вчора жіночий гігант на етапі Кубку світу в італійському Сестрієре виграла Федеріка Бріньоне.

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