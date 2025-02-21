Гірські лижі. Бріньоне виграла гігант в Сестрієре, провал Шиффрін

Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне виграла гігант на домашньому етапі Кубку світу в Сестрієре. Для неї це шоста перемога в поточному сезоні, яка дозволила італійці закріпити своє лідерство у загальному заліку. Її головна конкурентка по генеральній класифікації, швейцарка Лара Гут-Бехрамі, зійшла ще у першій спробі.

Бріньоне на 0,4 секунди випередила новозеландку Еліс Робінсон. Топ-3 замкнула норвежка Теа Луїза Стьєрнесунд. Зіркова американка Мікаела Шиффрін показала лише 25-й результат.

Минулого тижня Бріньоне виграла гігант і на чемпіонаті світу в Заальбах-Хінтерглеммі.

Підсумкові результати:

У суботу, 22 лютого, в Сестрієре відбудеться ще один жіночий гігант. Сьогоднішній старт заміняв скасовану гонку з етапу в Мон-Тремблан, яка мала відбутися 7 грудня.