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Гірські лижі. Бріньоне виграла гігант в Сестрієре, провал Шиффрін

Олег Дідух — 21 лютого 2025, 16:44
Гірські лижі. Бріньоне виграла гігант в Сестрієре, провал Шиффрін
Федеріка Бріньоне
Getty Images

Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне виграла гігант на домашньому етапі Кубку світу в Сестрієре. Для неї це шоста перемога в поточному сезоні, яка дозволила італійці закріпити своє лідерство у загальному заліку. Її головна конкурентка по генеральній класифікації, швейцарка Лара Гут-Бехрамі, зійшла ще у першій спробі.

Бріньоне на 0,4 секунди випередила новозеландку Еліс Робінсон. Топ-3 замкнула норвежка Теа Луїза Стьєрнесунд. Зіркова американка Мікаела Шиффрін показала лише 25-й результат.

Минулого тижня Бріньоне виграла гігант і на чемпіонаті світу в Заальбах-Хінтерглеммі.

Підсумкові результати:

У суботу, 22 лютого, в Сестрієре відбудеться ще один жіночий гігант. Сьогоднішній старт заміняв скасовану гонку з етапу в Мон-Тремблан, яка мала відбутися 7 грудня.

Федеріка Бріньоне Мікаела Шиффрін Кубок світу з гірських лиж Еліс Робінсон

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