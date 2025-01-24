Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію на польотах в Оберстдорфі

Український стрибун Євген Марусяк впевнено пройшов до першого польотного старту Кубку світу сезону-2024/25 в німецькому Оберстдорфі. Він стрибнув на 198 метрів і показав у підсумку 22-й результат.

Інший представник України, Віталій Калініченко, пройти кваліфікацію не зумів: стрибок на 158,5 метри та 52 місце з 58 учасників. Нагадаємо, на польотних стартах у основні змагання відбираються не 50, а 40 найкращих.

Переміг у кваліфікації норвежець Йоханн Андре Форфанг, який випередив словенця Домена Превца та австрійця Міхаеля Хайбьока.

Результати кваліфікації:

Особисті змагання в Оберсторфі відбудуться в суботу, 25 січня. Початок першої спроби – о 17:30 за київським часом.

Раніше збірна України з лижних гонок фінішувала 18-ю в змішаній естафеті на Кубку світу в Енгадіні.