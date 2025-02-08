Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію в Лейк Плесіді
Євген Марусяк
Skijumping.pl
Український стрибун Євген Марусяк пройшов кваліфікацію до першого особистого старту на етапі Кубку світу в американському Лейк Плесіді (штат Нью-Йорк). Він стрибнув на 115,5 метра та показав у підсумку 32-й результат.
Інший представник збірної України, Віталій Калініченко, етап у Лейк Плесіді пропускає. Цього вікенду він виступатиме на Континентальному кубку в словенському Крані.
Перемогу в кваліфікації здобув словенець Домен Превц. Він випередив двох представників збірної Австрії – Маркуса Мюллера та Яна Хьорля.
Результати кваліфікації:
Основний турнір у Лейк Плесіді відбудеться у суботу, 8 лютого. Початок – о 17:00 за київським часом.
Раніше українські двоборці не набрали очок на Кубку світу в естонському Отепя.