Стрибки з трампліна. Чофеніг обіграв Ланішека у Віллінгені

Австрійський стрибун Даніель Чофеніг виграв перший особистий старт на етапі Кубку світу в німецькому Віллінгені. Лідер загального заліку на 4 бали випередив словенця Анже Ланішека, який лідирував після першої спроби. Топ-3 замкнув ще один австрієць, Максімільян Ортнер.

Для Чофеніга це шоста перемога у поточному сезоні, яка дозволила австрійцеві закріпити своє лідерство у загальному заліку Кубку світу.

Обидва представники збірної України припини боротьбу в сьогоднішньому турнірі ще у першій спробі. Євген Марусяк показав 41-й результат, Віталій Калініченко – 46-й.

Підсумкові результати:

У неділю, 2 лютого в Віллінгені відбудеться ще один особистий старт. Кваліфікація розпочнеться о 15:30 за київським часом, перша спроба стартує о 17:10.