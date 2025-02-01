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Стрибки з трампліна. Чофеніг обіграв Ланішека у Віллінгені

Олег Дідух — 1 лютого 2025, 19:14
Стрибки з трампліна. Чофеніг обіграв Ланішека у Віллінгені
Даніель Чофеніг
Skijumping.pl

Австрійський стрибун Даніель Чофеніг виграв перший особистий старт на етапі Кубку світу в німецькому Віллінгені. Лідер загального заліку на 4 бали випередив словенця Анже Ланішека, який лідирував після першої спроби. Топ-3 замкнув ще один австрієць, Максімільян Ортнер.

Для Чофеніга це шоста перемога у поточному сезоні, яка дозволила австрійцеві закріпити своє лідерство у загальному заліку Кубку світу.

Обидва представники збірної України припини боротьбу в сьогоднішньому турнірі ще у першій спробі. Євген Марусяк показав 41-й результат, Віталій Калініченко – 46-й.

Підсумкові результати:

У неділю, 2 лютого в Віллінгені відбудеться ще один особистий старт. Кваліфікація розпочнеться о 15:30 за київським часом, перша спроба стартує о 17:10.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Анже Ланішек Даніель Чофеніг

Даніель Чофеніг

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