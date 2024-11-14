Зачиняйте двері – ми в етері! Зірковий лижник працевлаштувався коментатором на телеканал

Легендарний норвезький лижник Мартін Сундбю працюватиме експертом-коментатором з лижних гонок на національному телемовнику NRK. 40-річний спортсмен замінить на цій посаді ще одну зірку – лижницю Терезу Йохауг.

Йохауг працювала на телебаченні після того як завершила спортивну кар’єру в 2022-му. Але вже колишня лижна королева вирішила знову стати на лижі, щоб мати змогу змагатись на домашньому чемпіонаті світу в Тронгеймі, повідомляє langrenn.com.

"Це справді чудово – стати частиною колективу досвідченої редакції. Тепер матиму нагоду взяти участь у чемпіонаті світу на рідній землі, навіть якщо цього разу не в якості спортсмена", – цитує Сундбю телеканал NRK в своєму пресрелізі.

Для Сундбю це буде не перший досвід роботи теле-експертом, він вже працював на каналі Viaplay. Мартін Сундбю – олімпійський чемпіон та призер, багаторазовий чемпіон світу. Про завершення кар’єри оголосив у 2022-ому.

Свого часу до коментування лижних перегонів на національному телебаченні також залучалася відома українська лижниця, призерка чемпіонату світу Валентина Шевченко.