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Калініченко пропустить найближчий етап Кубку світу

Олег Дідух — 11 січня 2025, 14:51
Калініченко пропустить найближчий етап Кубку світу
Віталій Калініченко
Skijumping.pl

Український стрибун Віталій Калініченко проведе два найближчих вікенди на змаганнях другого за силою дивізіону, Континентального кубку.

Про це повідомляє Skijumping.ua.

11 – 12 січня Калініченко виступить на етапі Континентального кубку в німецькому Клінгенталі, 17 – 19 січня – в австрійському Бішофсхофені.

Таким чином, він пропустить наступний етап Кубку світу в польському Закопане, який також відбудеться 17 – 19 січня. Там збірну України представлятиме тільки один спортсмен – лідер команди, Євген Марусяк. Цього тижня на Кубку світу перерва через скасування етапу в італійському Валь ді Ф’ємме.

У поточному сезоні Калініченко не набрав жодного очка на Кубку світу та лише одного разу пройшов кваліфікацію – на третьому етапі Турне чотирьох трамплінів у австрійському Інсбруку.

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