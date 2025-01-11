Калініченко пропустить найближчий етап Кубку світу

Український стрибун Віталій Калініченко проведе два найближчих вікенди на змаганнях другого за силою дивізіону, Континентального кубку.

Про це повідомляє Skijumping.ua.

11 – 12 січня Калініченко виступить на етапі Континентального кубку в німецькому Клінгенталі, 17 – 19 січня – в австрійському Бішофсхофені.

Таким чином, він пропустить наступний етап Кубку світу в польському Закопане, який також відбудеться 17 – 19 січня. Там збірну України представлятиме тільки один спортсмен – лідер команди, Євген Марусяк. Цього тижня на Кубку світу перерва через скасування етапу в італійському Валь ді Ф’ємме.

У поточному сезоні Калініченко не набрав жодного очка на Кубку світу та лише одного разу пройшов кваліфікацію – на третьому етапі Турне чотирьох трамплінів у австрійському Інсбруку.