Збірна України несподівано зникла з Тур де Скі-2024/25

Збірна України з лижних гонок несподівано всією командою припинила боротьбу на Тур де Скі-2024/25.

Про це повідомляє Expressen.

Ще 31 грудня одразу п’ятеро представників України – Вікторія Олех, Софія Шкатула, Анастасія Нікон, Андрій Доценко і Денис Мухотінов – виступили на третьому етап Туру, розділці на 20 км вільним стилем у Тоблаху. Проте наступного дня, 1 січня, на старт гонки переслідування уже не вийшов ніхто з представників української команди.

Директор Кубку світу з лижних гонок Міхал Ламплот заявив, що йому, як і пресменеджеру Міжнародної лижної федерації (FIS) Сюнне Дюрхауг і координаторці Кубку світу, Доріс Каллен, про схід збірної України нічого не було відомо:

"Без поняття. Вони просто всією командою пропустили обидві гонки. У чому була причина – я не знаю. У правилах FIS немає пункту, що якась збірна повинна обов'язково нас повідомляти про те, що не вийде на старт. Але нам би, звісно ж, хотілося знати про це", – заявив Ламплот.

На момент сходу Нікон, Шкатула та Олех посідали три заключних місця в загальному заліку Туру – 55, 56 і 57. Мухотінов ішов 87-м із 89 учасників чоловічого Туру. Доценко на третьому етапі не вписався у ліміт часу, тому на старт четвертого етапу виходити уже не мав права.

Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, через хворобу боротьбу припинив чинний чемпіон Туру, Харальд Остберг Амундсен.