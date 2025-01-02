Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Збірна України несподівано зникла з Тур де Скі-2024/25

Олег Дідух — 2 січня 2025, 14:36
Збірна України несподівано зникла з Тур де Скі-2024/25
Вікторія Олех
Expressen.se

Збірна України з лижних гонок несподівано всією командою припинила боротьбу на Тур де Скі-2024/25.

Про це повідомляє Expressen.

Ще 31 грудня одразу п’ятеро представників України – Вікторія Олех, Софія Шкатула, Анастасія Нікон, Андрій Доценко і Денис Мухотінов – виступили на третьому етап Туру, розділці на 20 км вільним стилем у Тоблаху. Проте наступного дня, 1 січня, на старт гонки переслідування уже не вийшов ніхто з представників української команди.

Директор Кубку світу з лижних гонок Міхал Ламплот заявив, що йому, як і пресменеджеру Міжнародної лижної федерації (FIS) Сюнне Дюрхауг і координаторці Кубку світу, Доріс Каллен, про схід збірної України нічого не було відомо:

"Без поняття. Вони просто всією командою пропустили обидві гонки. У чому була причина – я не знаю. У правилах FIS немає пункту, що якась збірна повинна обов'язково нас повідомляти про те, що не вийде на старт. Але нам би, звісно ж, хотілося знати про це", – заявив Ламплот.

На момент сходу Нікон, Шкатула та Олех посідали три заключних місця в загальному заліку Туру – 55, 56 і 57. Мухотінов ішов 87-м із 89 учасників чоловічого Туру. Доценко на третьому етапі не вписався у ліміт часу, тому на старт четвертого етапу виходити уже не мав права.

Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, через хворобу боротьбу припинив чинний чемпіон Туру, Харальд Остберг Амундсен.

Кубок світу з лижних гонок Тур де Скі

Тур де Скі

Чинний чемпіон Тур де Скі припинив боротьбу в гонці
Одноманітні формати та бідна географія. Що не так із багатоденкою Тур де Скі?
Тур де Скі. Переможний дубль Слінд, Діггінс втратила лідерство
Тур де Скі. Амундсен виграв переслідування, Клебо залишився лідером
Тур де Скі. Астрід Слінд відібрала у Йохауг перемогу в розділці

Останні новини