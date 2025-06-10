Збірна Норвегії зі стрибків з трампліна призначила нового тренера

Руне Велта призначений на посаду головного тренера збірної Норвегії зі стрибків з трампліна.

Про це повідомляє пресслужба Норвезького лижного союзу.

Попереднім місцем роботи Велти була збірна Швейцарії, яку він очолював з літа 2023 року. Головною заслугою 35-річного норвежця є прогрес Грегор Дешвандена, який у минулому сезоні 4 рази піднімався на подіум на Кубку світу та завершив зимову кампанію шостим у загальному заліку.

Свою кар’єру стрибуна Велта завершив у 2016 році у віці 27 років. У 2015 році він завоював два золота (одне з них – особисте) на чемпіонаті світу в Фалуні.

Нагадаємо, попередній тренер збірної Норвегії, Магнус Бревіг, покинув свою посаду після гучного скандалу з маніпуляціями костюмами норвезьких стрибунів під час домашнього чемпіонату світу 2025 року в Тронхеймі.