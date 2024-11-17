Гераскевич зупинився за крок від топ-10 на Кубку світу в Пхьончхані

Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів 11 місце на другому старті першого етапу Кубку світу-2024/25 у південнокорейському Пхьончхані. Після першої спроби українець посідав 13 позицію, проте у другому заїзді зумів піднятися на дві позиції.

24 місце посів інший представник України, Ярослав Лавренюк. Для 17-річного спортсмена це повторення найкращого результату в кар’єрі на Кубку світу.

Підсумкові результати:

1. Крістофер Гротеєр (Німеччина) 1:42.81 хвилини

2. Маркус Ваятт (Велика Британія) +0.06

3. Метт Вестон (Велика Британія) +0.50

...

11. Владислав Гераскевич (Україна) +1.12

24. Ярослав Лавренюк (Україна) +2.70

У суботу, 16 листопада у першому старті в Пхьончхані Гераскевич став восьмим. Лавренюк до другої спроби не пробився – 26-й результат.

Наступний етап Кубку світу відбудеться 23 листопада в китайському Яньцині.