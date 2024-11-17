Гераскевич зупинився за крок від топ-10 на Кубку світу в Пхьончхані
Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів 11 місце на другому старті першого етапу Кубку світу-2024/25 у південнокорейському Пхьончхані. Після першої спроби українець посідав 13 позицію, проте у другому заїзді зумів піднятися на дві позиції.
24 місце посів інший представник України, Ярослав Лавренюк. Для 17-річного спортсмена це повторення найкращого результату в кар’єрі на Кубку світу.
Підсумкові результати:
1. Крістофер Гротеєр (Німеччина) 1:42.81 хвилини
2. Маркус Ваятт (Велика Британія) +0.06
3. Метт Вестон (Велика Британія) +0.50
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11. Владислав Гераскевич (Україна) +1.12
24. Ярослав Лавренюк (Україна) +2.70
У суботу, 16 листопада у першому старті в Пхьончхані Гераскевич став восьмим. Лавренюк до другої спроби не пробився – 26-й результат.
Наступний етап Кубку світу відбудеться 23 листопада в китайському Яньцині.